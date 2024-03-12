Засідання пропускають одні й ті ж депутати Болехівської міської ради

З 27 лютого Болехівська міська рада не може зібрати кворум для проведення сесії, на розгляд якої направили вже 117 питань, включно з затвердженням бюджету міста на 2024 рік. У вівторок, 12 березня, на сесію прийшли 12 депутатів з 26 і засідання знову не відбулося.

Як повідомили у Болехівській міській раді, двічі засідання пропустили одні й ті ж депутати: Анатолій Височанський, Зенон Макота, Роман Петровський та Руслана Петрюк з фракції «За майбутнє», Алла Єфіменко та Андрій Юсип зі «Слуги народу», Василь Клим та Ярослав Ходак з УДАРу, Тарас Лесів і Тетяна Ориник з ВО «Свобода», Марія Гасяк з «Платформи громад», Ігор Юзьків з УГП та Уляна Юзьків з НРУ.

У вівторок, 12 березня, на сесію прийшли 12 депутатів з 26 і засідання знову не відбулося

«Я так розумію, що вони просто ігнорують сесію. Хоча всі комісії проведені, ці депутати брали участь у засіданнях і бюджетної, і земельної комісій, і з питань житлово-комунального господарства. До сьогодні у нас не ухвалений бюджет. Ми вже могли спрямувати та освоїти 2 мільйони гривень на підтримку Збройних Сил України. Думаю, громада зробить висновки та дасть оцінку таким діям депутатів», – сказав міський голова Болехова Іван Яцинин, додавши, що основною причиною кризи, яка склалася у громаді, є «політичні ігри голів окремих фракцій у раді, які у різний спосіб намагаються сконцентрувати владу в своїх руках».

Наступна сесія Болехівської міськради відбудеться не раніше 26 березня

Окрім бюджету на 2024 рік, на сесії 12 березня болехівські депутати мали розглянути 116 проектів рішень, серед яких програма соціально-економічного розвитку громади, надання грошових допомог військовослужбовцям та жителям Болехова на лікування, врегулювання земельних відносин, а також звернення міської ради до Києва про виділення грошей для погашення заборгованості з виплати зарплати освітянам Болехівської громади.

За Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» наступна сесія Болехівської міськради відбудеться не раніше 26 березня.