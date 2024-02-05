Секретну інформацію чоловік передавав працівнику посольстві Росії в Болгарії, якого нещодавно оголосили персоною нон ґрата

Співробітника Головної дирекції по боротьбі з організованою злочинністю Болгарії затримали на робочому місці за підозрою у шпигунстві на користь росіян. Про це понеділок, 5 лютого, повідомив головний секретар МВС країни Живко Коцев, інформує Болгарське національне телебачення.

«На жаль, йдеться про співробітника МВС. Підтверджую – йдеться про шпигунські дії. Утримаюся від подальших коментарів. Швидше за все, після завершення всіх процесуальних дій буде спеціальний брифінг», – заявив він.

Коцев заявив, що не відкидає імовірності проведення нових затримань у цій справі, оскільки наразі триває розслідування.

Тим часом болгарський сайт NOVA з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах повідомив, що затриманий співробітник МВС передавав секретну інформацію колишньому російському дипломату, якого нещодавно оголосили персоною нон ґрата. Дипломат працював у посольстві Росії в Софії.

Дані про шпигуна нібито надійшли від західних спецслужб. Перед затриманням за діями працівника МВС спецслужби стежили декілька місяців.

Нагадаємо, що у 2022 році контррозвідка країни виявила генерала запасу, який шпигував на користь Росії. Пізніше влада країни заявила про вислання з країни 70 працівників російського посольства через те, що вони займалися шпигунською діяльністю. У Росії ж у відповідь заявили, що розглядають можливість розриву дипломатичних відносин із Болгарією.