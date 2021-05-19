Трагедія сталася ще 19 квітня у в тирі Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №2

У Черкасах помер 14-річний підліток, який місяць тому зазнав поранення у тирі місцевої гімназії. Про це повідомив Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

«На жаль, сьогодні, перестало битись серце дев’ятикласника Черкаської загальноосвітньої школи №34 Артема Попова, який місяць тому травмувався у тирі КДЮСШ №2», – сказано в повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, 19 квітня у Черкасах в тирі Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №2, 14-річний учень зазнав поранення в голову під час тренування з кульової стрільби. Правоохоронці встановили, що це сталося, коли тренер-викладач вийшов з приміщення тиру.

За словами тренера, він видав зброю вихованцеві. Той стріляв. А потім попросився відпочити.

«Я взяв зброю в сховищі й поклав на столик. Хлопець зробив три-чотири постріли, ходив до мішені, дивився. Потім пішов до лавки. Попросився трохи відпочити. Я відлучився. Коли повернувся – він лежить на підлозі. Підбіг, він у калюжі крові. І зброя, яку лишив на столику, біля нього», – розповідав тренер.

Коли «швидка» прибула, підліток був у критичному стані, непритомний і з кровотечею з голови. У лікарні в потерпілого зупинилося дихання й підлітка перевели на штучну вентиляцію легенів.

Операція пройшла нормально. Куля фактично пронеслася на виліт, повністю прошила мозок. Вхідний отвір – в правій скроневій області, а вихідний – в лівій. Стан хлопця оцінювали як вкрай важкий. Ніяких прогнозів медики поки що не давали.

Тренера було затримано.

Поліція відкрила провадження за трьома статтями: «замах на умисне вбивство», «незаконне поводження зі зброєю» та «недбале зберігання вогнепальної зброї».

Тир, у якому стався інцидент, у 9-ї гімназії орендувала спортивна школа КДЮСШ №2. Школа мала всі ліцензії. Тир тут працює вже не один рік, має відповідні ліцензії. Відомо, що в момент, коли підлітка виявили пораненим, у тирі він був сам.

Департамент освіти та гуманітарної політики повідомив, що перевірить усі приміщення тирів, у яких відбуваються заняття зі стрільби.