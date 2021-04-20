На занятті зі стрільби у школі в Черкасах дев’ятикласник – 14-річний хлопець – отримав кульове поранення в голову. Зараз він у вкрай важкому стані, повідомила увечері понеділка, 19 квітня, речниця обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

За її словами, дев’ятикласника поранили в тирі Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №2, який розташований у приміщенні Черкаської міської гімназії №9.

Після прибуття на виклик медики виявили, що підліток перебуває в критичному стані без свідомості, з порушенням дихання та кровотечею з голови. Його доправили до реанімації Черкаської обласної дитячої лікарні.

За попередньою інформацією, в лікувальному закладі у хлопця зупинилося дихання і його перевели на штучну вентиляцію легень.

Як повідомила заступниця мера Черкас Анастасія Чубіна, правоохоронці з’ясовують обставини події. Зазначається, що тренера, на занятті у якого це відбулось, відсторонили від виконання обов’язків.

За словами Анастасії Чубіної, Департамент освіти та гуманітарної політики перевірить усі приміщення тирів, у яких відбуваються заняття зі стрільби.