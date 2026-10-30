Тепло подадуть до помешкань містян з 2 листопада

З понеділка, 2 листопада, в Чернівцях розпочнеться опалювальний сезон для житлових будинків та усіх підприємств. За рішення проголосували на позачерговому засіданні виконкому 30 жовтня, повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук.

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У коментарі ZAXID.NET в Чернівецькій міській раді зазначили, що опалювальний період вирішили розпочати, враховуючи прогноз погоди на наступний тиждень. З 2 листопада середньодобова температура повітря поступово буде знижуватися.

Школи, медичні заклади та інші об’єкти соціальної інфраструктури у Чернівцях почали обігрівати з 20 жовтня. Це зробили за заявами від керівників, оскільки в приміщеннях було прохолодно.

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Додамо, що 28 жовтня опалювальний сезон стартував у Тернополі та Хмельницькому. У Рівному опалення планують увімкнути 30 жовтня. А в місті Ковель на Волині з 20 жовтня почали опалювати заклади освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.