оловік вистрибнув з першого поверху будівлі

У середу, 10 липня, із мобілізаційного центру в Чернівцях вистрибнув чоловік, якого нібито не випускали з будівлі до адвокатки та дружини. Нині постраждалий перебуває в лікарні з переломом ноги.

Першою про інцидент на своїй сторінці у Facebook повідомила адвокатка Анна Поклитар. Вона опублікувала допис, в якому стверджувала, що близько 19:30 співробітники ТЦК затримали її клієнта Віталія Варварича під його будинком на вулиці Текстильників у Чернівцях.

«Ми з дружиною розшукали його у ВЛК і повідомили, що ми під будівлею, але нас до нього пускають. Через декілька хвилин мій клієнт із відчаю випригнув з вікна першого поверху. Передзвонив і сказав, що зламав ногу, лежить навпроти фасаду по вул. Головній, 129. Ми з його дружиною підбігли і побачили, що його хтось веде під руки, а на правій нозі на коліні відкрита рвана рана, тече кров», – написала Анна Поклитар у Facebook.

За словами адвокатки, працівники ВЛК і ТЦК нібито не дозволяли лікарям госпіталізувати чоловіка понад 2,5 години, а коли на місце події приїхала «швидка» – вручили повістку і зобов'язали з'явитися у ТЦК для уточнення даних до кінця дня 10 липня.

Водночас у Telegram-каналі Чернівецького ОТЦК та СП 11 липня заперечили інформацію Анни Поклитар.

«Громадянин не мав при собі військово-облікових документів, тож був запрошений правоохоронцями до об’єднаного обласного мобілізаційного центру для складання адміністративного протоколу. Пізніше зʼясувалося, що чоловік є військовозобов’язаним, який не з’являвся до ТЦК та СП і ухилявся від виконання військового обов’язку», – йдеться у повідомленні.

Речниця Чернівецького обласного ТЦК та СП Тетяна Гайдащук також зазначила ZAXID.NET, що чернівчанин вирішив ухилитися від свого обовʼязку й вистрибнув з вікна, умисно себе травмувавши, а проїзду «швидкої», за її словами, ніхто не перешкоджав.