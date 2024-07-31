У Червонограді побили поліцейського, який втихомирював п’яну компанію
До теми
Поліцейські повідомили про підозру мешканцю Червонограда за побиття поліцейського під час виконання обов’язків. Правоохоронця побили, коли він прибув на виклик втихомирювати п’яну компанію.
Як розповіли в середу, 31 липня, у прокуратурі Львівщини, інцидент трапився у липні в Червонограді. Мешканці одного з багатоквартирних будинків звернулися в поліцію на лінію 102 зі скаргами на п’яну компанію, яка порушувала спокій. Компанія з трьох чоловіків викрикували та голосно виражалась нецензурними словами. Співробітники патрульної поліції зробили їм зауваження та попросили припинити порушувати тишу у нічний час.
Однак, під час спілкування із працівником поліції, підозрюваний умисно завдав йому удари кулаком в обличчя та шию, спричинивши тілесні ушкодження. Як уточнили ZAXID.NET у прокуратурі Львівщини, важкість травм має встановитти експертиза, яка ще триває.
Нападника затримали. На сьогодні йому повідомили про підозру за насильство щодо працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 345 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін.