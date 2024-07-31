Нападник побив поліцейського кулаком в голову та шию

Поліцейські повідомили про підозру мешканцю Червонограда за побиття поліцейського під час виконання обов’язків. Правоохоронця побили, коли він прибув на виклик втихомирювати п’яну компанію.

Як розповіли в середу, 31 липня, у прокуратурі Львівщини, інцидент трапився у липні в Червонограді. Мешканці одного з багатоквартирних будинків звернулися в поліцію на лінію 102 зі скаргами на п’яну компанію, яка порушувала спокій. Компанія з трьох чоловіків викрикували та голосно виражалась нецензурними словами. Співробітники патрульної поліції зробили їм зауваження та попросили припинити порушувати тишу у нічний час.

Однак, під час спілкування із працівником поліції, підозрюваний умисно завдав йому удари кулаком в обличчя та шию, спричинивши тілесні ушкодження. Як уточнили ZAXID.NET у прокуратурі Львівщини, важкість травм має встановитти експертиза, яка ще триває.

Нападника затримали. На сьогодні йому повідомили про підозру за насильство щодо працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 345 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін.