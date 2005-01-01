У Червонограді поліція «на гарячому» затримала квартирного злодія

Злодія вдалося затримати завдяки небайдужому сусіду

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 12:327170

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У Червонограді поліція «на гарячому» затримала квартирного злодія
фото умовне
У Червонограді квартирного злодія затримали «на гарячому»

У неділю, 21 січня, у Червонограді працівники поліції охорони затримали «квартирника». Злодія вдалося спіймати «на гарячому» завдяки сусідові, який зателефонував до поліції та повідомив, що він чув шум у помешканні свого сусіда, який перебуває у Львові.

За вказаною адресою виїхала група реагування поліції охорони. При з’ясуванні усіх обставин, було встановлено, що 37-річний мешканець м. Дрогобич, розбивши вікно, проник у квартиру та намагався викрасти телевізор. Під час крадіжки чоловіка затримали працівники поліції.

Подія зареєстрована за ст. 185 ч. 3 кримінального кодексу України. З’ясовуються всі обставини скоєного кримінального правопорушення.

Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

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