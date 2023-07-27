Померла була мешканкою Одеської області

У четвер, 27 липня, у черзі до пункту пропуску Угринів, що на Львівщині, померла жінка. Інцидент трапився в автобусі, який прямував до Польщі.

Як повідомили ZAXID.NET у поліції Львівської області, померла була мешканкою Одеської області. Їй було 72 роки.

На місце події прибули відповідні служби. Вони встановлюють всі деталі інциденту. Наразі невідомо, що стало причиною смерті. Також невідомо, з яким перевізником їхала жінка та чи стояв автобус довго у черзі.

Зазначимо, цього року через відсутність авіасполучення українці можуть виїжджати з країни лише автомобілями та автобусами, через це на пунктах пропуску збільшився пасажиропотік, відповідно утворюються черги.