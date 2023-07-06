У Центрі надання адміністративних послуг у Львові помер 63-річний чоловік. Попередньо смерть наступила через раптову зупинку серця.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, 6 липня в обід у ЦНАПі на вул. Костя Левицького у Львові знепритомнів відвідувач. Працівники почали надавати першу допомогу та викликали швидку, згодом він почав синіти.

Після приїзду швидкої медики почали робити чоловіку масаж серця, втім після години реанімації він помер. Попередня причина смерті – раптова зупинка серця. Чоловіку було 63 роки, він евакуювався до Львова із Запоріжжя.