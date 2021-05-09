У Дніпрі чоловік вистрибнув з 8 поверху і впав на жінку
Чоловік загинув на місці, а жінку госпіталізували з переломом шийного відділу хребта
У неділю, 9 травня, у Дніпрі на житловому масиві Тополя-1 чоловік викинувся з вікна 8 поверху будинку №15 і впав на жінку, повідомив «Інформатор».
Інцидент стався близько 17:30. Травми чоловіка виявилися несумісними з життям. На місці працюють правоохоронці, судмедексперти і медики. Лікарям залишилося лише констатувати смерть.
Жінку госпіталізували, попередньо в неї перелом шийного відділу хребта.
Місце події огородили сигнальною стрічкою. Невідомо, чи намагався чоловік накласти на себе руки, чи випав з необережності. Всі деталі встановлює слідчо-оперативна група.
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