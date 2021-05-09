У неділю, 9 травня, у Дніпрі на житловому масиві Тополя-1 чоловік викинувся з вікна 8 поверху будинку №15 і впав на жінку, повідомив «Інформатор».

Інцидент стався близько 17:30. Травми чоловіка виявилися несумісними з життям. На місці працюють правоохоронці, судмедексперти і медики. Лікарям залишилося лише констатувати смерть.

Жінку госпіталізували, попередньо в неї перелом шийного відділу хребта.

Місце події огородили сигнальною стрічкою. Невідомо, чи намагався чоловік накласти на себе руки, чи випав з необережності. Всі деталі встановлює слідчо-оперативна група.