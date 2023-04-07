Вдень у четвер, 6 квітня, у власному будинку під час пожежі загинула 90-річна жінка. Про це повідомили в управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа виникла близько 14:00 у помешканні шестиквартирного одноповерхового будинку на вул. Нафтовиків у Дрогобичі. На момент прибуття пожежників з квартири вибивався густий чорний дим. Від мешканців пожежники дізналися, що в квартирі може перебувати літня жінка. Під час гасіння пожежі на підлозі в кухні рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Нею виявилась 90-річна власниця квартири.

Рятувальники ліквідували пожежу о 15:16. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 1 м2. Причини загорання має встановити поліція.