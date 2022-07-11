Рятувальники витягнули тіло загиблого водія з автомобіля

На трасі Тернопіль — Львів у селі Плугів автомобіль Nissan Primera злетів у кювет, водій загинув на місці. Про це повідомили у Золочівському управлінні ДСНС Львівщини.

ДТП трапилась у понеділок, 11 липня, близько 06:09 у селі Плугів Золочівського району. 41-річний водій автомобіля Nissan Primera не впорався з керуванням, злетів у кювет та перекинувся.

Внаслідок ДТП водій автомобіля загинув на місці. До місця події виїхали рятувальники з Золочева, які витягнули тіло загиблого з машини.