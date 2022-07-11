У ДТП на трасі Тернопіль — Львів загинув 41-річний водій Nissan Primera
Водій не впорався з керуванням і злетів в кювет
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
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Рятувальники витягнули тіло загиблого водія з автомобіля
На трасі Тернопіль — Львів у селі Плугів автомобіль Nissan Primera злетів у кювет, водій загинув на місці. Про це повідомили у Золочівському управлінні ДСНС Львівщини.
ДТП трапилась у понеділок, 11 липня, близько 06:09 у селі Плугів Золочівського району. 41-річний водій автомобіля Nissan Primera не впорався з керуванням, злетів у кювет та перекинувся.
Внаслідок ДТП водій автомобіля загинув на місці. До місця події виїхали рятувальники з Золочева, які витягнули тіло загиблого з машини.
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