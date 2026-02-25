Смертельна аварія сталася ввечері 24 лютого у Рівненському районі

Поблизу селища Квасилів Рівненського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення чотирьох автомобілів один водій загинув, ще одного – госпіталізували. Про це в середу, 25 лютого, повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

Аварія трапилася 24 лютого близько 20:00 на трасі Київ – Чоп. За даними слідства, 67-річний житель Івано-Франківської області, керуючи вантажівкою DAF із напівпричепом, врізався у попутний пікап Volkswagen під керуванням 45-річного киянина, а потому – у фуру аналогічної марки, за кермом якої був 63-річний житель Вараського району.

Від удару DAF відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся із такою ж вантажівкою, водієм якої був 31-річний житель Житомирщини.

«Унаслідок зіткнення 67-річний водій DAF від отриманих травм загинув на місці події. Постраждав також 31-річний водій: його з переломами госпіталізували до лікарні. Інші кермувальники не травмувалися», – повідомили в поліції.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України.