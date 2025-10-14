У Дублянах на місці будівництва першого в Україні містечка для дітей-сиріт заклали капсулу
У вівторок, 14 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Розслідують правоохоронці. В один день у будинку паліативної домоги у Львові померли двоє дітей-сиріт.
- Заклали капсулу часу. У Львівській громаді збудують будинки для ДБСТ і соціального центру.
- «Кнопка безпеки ГОВОРИ». Учні львівських шкіл зможуть повідомляти про булінг через електронний щоденник.
- «Моя особиста безпека». У Львові відбудуться масштабні навчання з домедичної допомоги.
