Михайло Сцельніков вкотре повторив, що вбив народного депутата, щоб помститися за сина

У середу, 9 вересня, у Франківському районному суді Львова продовжили розгляд справи про вбивство Андрія Парубія. Михайлу Сцельникову обрали запобіжний захід, а також суд розпочав допит обвинуваченого.

На засідання доправили обвинуваченого Михайла Сцельнікова. Також прийшли його адвокат Віктор Пономаренко, прокурор Тарас Ковальчук, рідні Андрія Парубія та адвокат потерпілих Юрій Зошій.

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Суд продовжив Михайлу Сцельнікову тримання під вартою на 60 діб, до 7 листопада. Також під час судового засідання розпочали допит обвинуваченого.

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«Сцельніка допитував прокурор, і ми, представники потерпілих. Сцельніков почав розповідати деталі підготовки до вбивства народного депутата Андрія Парубія, самого вбивства та про втечу», – сказав адвокат потерпілих Юрій Зошій.

Під час допиту Михайло Сцельніков вкотре повторив, що вбив народного депутата, щоб помститися за сина. Обрав Андрія Парубія, бо він був представником влади.

Сцельніков заявив, що діяв сам, а вказівки отримував через Telegram-канал. Хто саме давав йому ці вказівки, він не знає – співрозмовник користувався лише нікнеймом, якого обвинувачений нині не пам’ятає.

За словами Сцельнікова, спілкування з цією людиною він розпочав після того, як дізнався про ймовірну загибель сина. Тоді він листувався з адміністраторами різних Telegram-каналів. Обвинувачений також розповів, що підозрював: людина, з якою він спілкувався щодо вбивства Андрія Парубія, є громадянином РФ. За словами обвинуваченого, план убивства він склав самостійно.

«Зброя, пістолет, застрелити, зникнути, поїхати знищити велосипед, заховати пістолет і поїхати шукати сина», – розповів Сцельніков.

Він зазначив, що шукав саме вогнепальну зброю, оскільки не хотів підривати і наражати інших людей на небезпеку. На початку літа 2025 року йому надіслали координати схованки зі зброєю в лісі біля Старого Яричева. Також Сцельніков повідомив, що отримував гроші на підготовку до вбивства, однак частину витрат покрив власними заощадженнями.

Перед вбивством він кілька разів приїжджав на вул. Єфремова, щоб призвичаїтися до велосипеда. Тричі робив це вже зі зброєю. У сумці мав пістолет, одяг та інструменти для розбирання велосипеда.

У день вбивства Сцельніков очікував на Парубія орієнтовно до 11:30. За його словами, пістолет був із глушником, однак звук пострілів все одно було чутно. Після вбивства Сцельніков поїхав у Винниківський ліс, де розібрав та викинув велосипед у болото, а речі спалив.

На запитання про стосунки із сином обвинувачений відповів, що вони були нормальними. Водночас його ставлення до військової служби сина було негативним. На запитання про стосунки з колишньою дружиною Сцельніков відповідати не захотів. Він лише підтвердив, що саме вона повідомила йому про зникнення сина безвісти на фронті.

Після другої години допиту суд оголосив перерву, допит Михайла Сцельнікова продовжать 10 вересня.

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Нагадаємо, що 54-річного нардепа Андрія Парубія застрелили 30 серпня 2025 року на вул. Єфремова. Кілер маскувався під працівника служби доставки, наблизився до політика впритул і вистрілив у голову. Від отриманих травм Андрій Парубій помер на місці.

Стрільця розшукали через добу в Хмельницькій області. Під час обрання запобіжного заходу Михайло Сцельніков зізнався в вчиненому та назвав убивство «помстою владі» та попросився на обмін у Росію під приводом пошуку тіла вбитого на війні сина. Згодом з’ясувалося, що підозрюваний підтримував російську агресію з 2014 року та працював на російських агентів, яким зливав місця дислокації ЗСУ.

Через чотири місяці після вбивства правоохоронці знайшли пістолет, з якого вбили Андрія Парубія. Для вчинення злочину вбивця використав пістолет Макарова, який згодом заховав у лісопарку.

Під час засідання 23 червня обвинувачений Михайло Сцельніков підтвердив намір змінити свого захисника та заявив, що правоохоронці вкрали у нього гроші.

Крім підозри у вбивстві, Михайлу Сцельнікову інкримінують ще низку обвинувачень, зокрема публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 109), державна зрада (ч. 2 ст. 111), посягання на життя державного діяча (ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 112), незаконне поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263) та виправдовування збройної агресії (ч. 1, 3 ст. 436-2 ККУ).