На засіданні 23 червня державний адвокат ще представляв Сцельнікова

У Франківському районному суді Львова у вівторок, 23 червня, продовжили розгляд справи про вбивство Андрія Парубія. Під час засідання обвинувачений Михайло Сцельніков підтвердив намір змінити свого захисника та заявив, що правоохоронці вкрали у нього гроші. Про це повідомляє журналістка ZAXID.NET зі судової зали.

У судові залі обвинувачений Михайло Сцельніков підтвердив бажання змінити захисника, про що він повідомив напередодні, у понеділок, 23 червня. Його захисник повідомив суду, що провів із Сцельніковим конфіденційне побачення та працює в межах кримінального процесуального законодавства, виконуючи побажання підзахисного. На засіданні 23 червня державний захисник ще представляв Сцельнікова.

Також обвинувачений подав заяву щодо нібито зникнення 200 доларів, які, за його словами, вилучили під час слідчих дій. Сцельніков стверджує, що вилучення відбувалося під фотофіксацію, однак, за його словами, правоохоронці вкрали ці гроші. Він також зазначив, що його адвокат подавав дві заяви через адміністрацію СІЗО, однак відповіді на них він не отримав. Сцельніков попросив встановити винних осіб і притягнути їх до відповідальності.

Суд зазначив, що не має повноважень розглядати такі питання в межах цього кримінального провадження і зауважив, що заяву можна долучити до матеріалів справи або переслати відповідним адресатам.

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Адвокат потерпілої Уляни Парубій наголосив, що суд не може проігнорувати заяву обвинуваченого і її варто прикріпити до матеріалів справи. Однак після обговорення суд ухвалив повернути заяву Сцельнікову, обгрунтувавши, що заяви мають бути надіслані в суд за місцем події.

Під час розгляду письмових доказів Сцельніков заявив, що поліція неналежно виконує свою роботу, адже, як йдеться в матеріалах справи, 30 серпня він нікуди не виходив: «Поліція прибріхує. Люди говорять, що 30 серпня я нікуди не виходив. За цей час, як я приїхав, я мінімум тричі виходив з хати. Я викинув монітор, потім я взяв лопату, знайшов місце до сховати ствол, я сховав ствол, але наші правоохоронці за цим не слідкують. Привіт Клименку», – зухвало прокоментував Сцельніков.

Коли суд дійшов до етапу обговорення розгляду доказів, то прокурор клопотав про перенесення засідання на інший день. Однак Олена Парубій – сестра Андрія Парубія – заявила, що і на цьому судовому засіданні можна щось розглянути.

Сам Сцельніков додав, що він теж проти перенесення засідання на інший день: «Давайте вирішувати поки є час. Тут ж є люди, які працюють з шостої ранку і заробляють менше, ніж пан прокурор, тому я проти перенесення».

Суд ухвалив рішення про дослідження відеоматеріалів з місця події, однак за клопотаннями Уляни Парубій така частина розгляду справи для журналістів є закритою.

Нагадаємо, що 54-річного нардепа Андрія Парубія застрелили 30 серпня 2025 року на вул. Єфремова. Кілер маскувався під працівника служби доставки, наблизився до політика впритул і вистрілив у голову. Від отриманих травм Андрій Парубій помер на місці.

Стрільця розшукали через добу в Хмельницькій області. Під час обрання запобіжного заходу Михайло Сцельніков зізнався в вчиненому та назвав убивство «помстою владі» та попросився на обмін у Росію під приводом пошуку тіла вбитого на війні сина. Згодом з’ясувалося, що підозрюваний підтримував російську агресію з 2014 року та працював на російських агентів, яким зливав місця дислокації ЗСУ.

Через чотири місяці після вбивства правоохоронці знайшли пістолет, з якого вбили Андрія Парубія. Для вчинення злочину вбивця використав пістолет Макарова, який згодом заховав у лісопарку.

Крім підозри у вбивстві, Михайлу Сцельнікову інкримінують ще низку обвинувачень, зокрема публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 109), державна зрада (ч. 2 ст. 111), посягання на життя державного діяча (ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 112), незаконне поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263) та виправдовування збройної агресії (ч. 1, 3 ст. 436-2 ККУ).