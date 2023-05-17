Ведучі французької радіостанції RTL пожартували про «шапіто Зеленського»

Ведучі французької радіостанції RTL в прямому ефірі обіграли анонс турне українського президента Володимира Зеленського та його зустрічей з європейськими політиками, немов рекламне оголошення циркового виступу та назвали його «шапіто».

Як пише «Громадське» з посиланням на видання Actu, ліонський комік Лоран Герра виступив із карикатурою на главу України, представляючи «трупу президента України»: «Цирк Зеленського гастролює по всій Європі зі своїм звіринцем...».

Він також представив президента США Джо Байдена, який «балансує на ходунках», «Макронів, які співають із каструлями», «жінку з бородою» Урсулу фон дер Ляєн тощо.

Посол України у Франції Вадим Омельченко вимагає від французького каналу RTL вибачень після ефіру.

«Який цинізм і безтактовність, не властиві доброзичливому народу Франції. Ніякої емпатії, ніякої відповідальності. Я вимагаю вибачень перед моїм президентом і моїм народом України, який страждає і бореться за свою свободу, а також за вашу свободу і за можливість насолоджуватися життям», – написав Омельченко на своїй сторінці у Twitter.

Також він розмістив відео ефіру зі сторінки каналу. У відео під назвою «Цирк Зеленського, скоро тут!» ведуча ефіру спочатку повідомляє, що Зеленський 15 травня був у Єлисейському палаці «зі своїм шапіто».

Quel cynisme et manque de tact non représentatif du peuple ami.Sans empathie, sans responsabilité. J'exige des excuses envers mon Président et mon peuplequi souffre et se bat pour sa liberté mais aussi pour la vôtre et pour la possibilité de profiter de la légèreté de la vie. https://t.co/V8C1RUXfLk — Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) May 16, 2023

У соцмережах цей скетч отримав хвилю критики. Французька журналістка Маріон Ван Рентергем написала: «У Франції ми маємо право сміятися над усім, Лоран Герра має право бути вбогим, його друзі мають право показувати сумне видовище сміху над тим, що не смішно. Дякуємо українцям, які загинули за те, щоб ми зберегли ці права проти Путіна, який із ними бореться».

Зазначимо, що 14 травня президент Володимир Зеленський прибув до Франції. Це був його другий візит з часу повномасштабної війни в Україні. Під час візиту Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

За підсумками візиту було досягнуто домовленості про те, що Франція передасть Україні десятки бронемашин і легкі танки. Також Макрон оголосив, що Франція відкрита для навчання українських пілотів винищувачів і може розпочати їх «вже зараз».

Також у рамках турне Європою Володимир Зеленський відвідав Німеччину та Велику Британію. Значна увага під час візитів приділялася питанню літакової коаліції для України.