Ведучі французької радіостанції RTL в прямому ефірі обіграли анонс турне українського президента Володимира Зеленського та його зустрічей з європейськими політиками, немов рекламне оголошення циркового виступу та назвали його «шапіто».

Як пише «Громадське» з посиланням на видання Actu, ліонський комік Лоран Герра виступив із карикатурою на главу України, представляючи «трупу президента України»: «Цирк Зеленського гастролює по всій Європі зі своїм звіринцем...».

Він також представив президента США Джо Байдена, який «балансує на ходунках», «Макронів, які співають із каструлями», «жінку з бородою» Урсулу фон дер Ляєн тощо.

Посол України у Франції Вадим Омельченко вимагає від французького каналу RTL вибачень після ефіру.

«Який цинізм і безтактовність, не властиві доброзичливому народу Франції. Ніякої емпатії, ніякої відповідальності. Я вимагаю вибачень перед моїм президентом і моїм народом України, який страждає і бореться за свою свободу, а також за вашу свободу і за можливість насолоджуватися життям», – написав Омельченко на своїй сторінці у Twitter.

Також він розмістив відео ефіру зі сторінки каналу. У відео під назвою «Цирк Зеленського, скоро тут!» ведуча ефіру спочатку повідомляє, що Зеленський 15 травня був у Єлисейському палаці «зі своїм шапіто».

Quel cynisme et manque de tact non représentatif du peuple ami.Sans empathie, sans responsabilité. J'exige des excuses envers mon Président et mon peuplequi souffre et se bat pour sa liberté mais aussi pour la vôtre et pour la possibilité de profiter de la légèreté de la vie. https://t.co/V8C1RUXfLk