Дарія Бедя відмовилася пояснювати цілі й мотиви своїх дій

Група компаній DIM повідомила про результати службового розслідування щодо маркетингової директорки компанії Дарії Беді, яка внесла заставу за віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова. Про це у середу, 16 липня, написали журналісти «Радіо Свобода».

У компанії запевнили, що вони не брали участі у внесенні застави за віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова. Ніхто в робочому колективі та керівництві компанії не був проінформований про такі дії Дарії Беді.

Сама ж менеджерка відмовилася пояснювати цілі й мотиви своїх дій, які вочевидь суперечили корпоративній етиці та заподіювали шкоду компанії.

«З огляду на вищевикладене, група компаній DIM наразі не розглядає відновлення співпраці з Дарією Бедя», – додали у компанії.

Нагадаємо, 2 липня стало відомо, що за віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли заставу в розмірі 120 млн грн, зокрема, 44 млн грн внесла Дарія Бедя.

У чому підозрюють Олексія Чернишова

3 червня НАБУ і САП викрили масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави, серед яких були посадовці, наближені до Олексія Чернишова. Оборудки у будівельній сфері могли б завдати державі збитків на 1 млрд грн. Правоохоронці затримали секретаря Мінрегіону Василя Володіна та ексрадника міністра Максима Горбатюка. Останнього затримали 12 червня на території Шептицького району Львівської області при спробі втечі за кордон, а Володіну вже обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн.

Згодом «Українська правда» повідомила, що Чернишов також фігурує у справі НАБУ. У той час, як правоохоронці проводили затримання топпосадовців, Чернишов поїхав у відрядження. За даними журналіста «УП» Михайла Ткача, після затримань посадовців Олексій Чернишов нібито не повернувся в Україну та під'єднався онлайн 17 червня до зустрічі на всеукраїнському форумі «Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery», який організовувало його міністерство.

20 червня на повідомлення журналістів відреагував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який підтвердив виїзд Чернишова за кордон та запевнив, що той повернеться до 23 червня до України. Вже 21 червня джерела «Української правди» повідомили, що родичі Чернишова виїхали з України.

Тільки через день після повернення Чернишова до України 22 червня НАБУ повідомило йому про підозру у зловживанні службовим становищем та хабарництві. 25 червня Чернишов звернувся до ВАКС з клопотанням щодо перенесення судового засідання у його справі через заплановане засідання Кабінету міністрів.

27 червня ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави у понад 120 млн грн, а згодом розпочав слухання щодо відсторонення міністра з посади.