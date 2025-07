2 липня ВАКС не задовольнив клопотання прокурорів про відсторонення Олексія Чернишова

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав листа з поясненнями, чому суду не варто відсторонювати з посади віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова. Написання такого листа ініціював адвокат обвинуваченого у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі міністра. Про це в четвер, 3 липня, повідомила УП з посиланням на згаданий лист.

Напередодні, 2 липня, Вищий антикорупційний суд не задовольнив клопотання прокурорів про відсторонення Олексія Чернишова. У пресслужбі суду зазначили, що причини рішення слідчого судді будуть викладені у повному тексті ухвали.

Уже 3 липня журналісти «Української правди» отримали в розпорядження лист прем’єр-міністра Дениса Шмигаля до адвоката Олександра Тананакіна, який представляє інтереси Чернишова.

«У листі на ім’я Олександра Тананакіна йдеться, що це відповідь на запит захисту. Цікавим є те, що запит було подано 1 липня і лист-відповідь також датований 1 липня», – ідеться в повідомленні.

У своїй відповіді Денис Шмигаль обґрунтував, на яких посадах обов’язки Чернишова за його відсутності можуть виконувати інші люди, а на яких його замінити неможливо.

Згідно з документом, у разі відсутності Олексія Чернишова його повноваження має право здійснювати віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Що стосується роботи Міністерства національної єдності, то його керівник, тобто Чернишов, самостійно «визначає розподіл повноважень міністра між заступниками міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності».

Водночас прем’єр-міністр наголосив, що «ні Конституція України, ні згадані закони не визначають можливості передачі іншому члену уряду відповідних повноважень міністра як члена уряду (внесення на розгляд Кабміну програмних документів, прийняття рішень на засіданнях уряду шляхом голосування тощо)».

Прем’єр нагадав, що відповідно до законодавства, урядовці «несуть особисту відповідальність за стан справ у доручених їм сферах державного управління», а також "«виключно член уряду має право брати участь в голосуванні під час ухвалення рішень Кабінетом міністрів».

«У зв’язку з цим вважаємо, що відсторонення від посади Чернишова О.М. негативно вплине на роботу уряду в цілому та Міннацєдності зокрема», – йдеться в листі Дениса Шмигаля.

До слова, 2 липня стало відомо, що за віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли заставу в розмірі 120 млн грн. Журналісти проєкту «Схеми» повідомили, що заставу за Чернишова внесли частинами у різні дні:

його дружина Світлана внесла спочатку 10 млн грн, а згодом ще 2668 грн,

66 млн грн – внесла ТОВ «Форавто тор» з Дніпра, створена у квітні 2025 року,

44 млн грн внесла менеджерка групи компаній DIM Дарія Бедя.

3 червня група компаній DIM повідомила, що Дарія Бедя самовільно внесла заставу за Олексія Чернишова. З менеджеркою припинили співпрацю, а щодо її дій розпочали службове розслідування.

У чому підозрюють Олексія Чернишова

3 червня НАБУ і САП викрили масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави, серед яких були посадовці, наближені до Олексія Чернишова. Оборудки у будівельній сфері могли б завдати державі збитків на 1 млрд грн. Правоохоронці затримали секретаря Мінрегіону Василя Володіна та ексрадника міністра Максима Горбатюка. Останнього затримали 12 червня на території Шептицького району Львівської області при спробі втечі за кордон, а Володіну вже обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн.

Згодом «Українська правда» повідомила, що Чернишов також фігурує у справі НАБУ. У той час, як правоохоронці проводили затримання топпосадовців, Чернишов поїхав у відрядження. За даними журналіста «УП» Михайла Ткача, після затримань посадовців Олексій Чернишов нібито не повернувся в Україну та під'єднався онлайн 17 червня до зустрічі на всеукраїнському форумі «Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery», який організовувало його міністерство.

20 червня на повідомлення журналістів відреагував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який підтвердив виїзд Чернишова за кордон та запевнив, що той повернеться до 23 червня до України. Вже 21 червня джерела «Української правди» повідомили, що родичі Чернишова виїхали з України.

Тільки через день після повернення Чернишова до України 22 червня НАБУ повідомило йому про підозру у зловживанні службовим становищем та хабарництві. 25 червня Чернишов звернувся до ВАКС з клопотанням щодо перенесення судового засідання у його справі через заплановане засідання Кабінету міністрів.

27 червня ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави у понад 120 млн грн, а згодом розпочав слухання щодо відсторонення міністра з посади.