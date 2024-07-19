фото ДПСУ

Поруч з чоловіком знайшли рюкзак з його паспортом, особистими речами та грошима

Вночі 18 липня прикордонний наряд відділу «Стужиця» Чопського загону виявив за два кілометри від кордону зі Словаччиною тіло чоловіка. Загиблим виявився 29-річний житель Полтавщини. Причину його смерті встановлюють. Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 19 липня, тіло знайшов службовий собака під час патрулювання українсько-словацької ділянки кордону. Труп пролежав у лісі щонайменше декілька діб. «Поруч з чоловіком знайшли рюкзак з його паспортом, особистими речами та грошима. За документами, загиблий є 29-річним жителем Полтавщини. Попередньо, ознак насильницької смерті виявлено не було», – інформують у ДПСУ. Дату та причину смерті чоловіка встановлюють експерти.

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