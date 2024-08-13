Жителів Харківщини та Донеччини затримали за 50 метрів від кордону з Румунією

У понеділок, 12 серпня, прикордонники відділення «Богдан» Мукачівського загону затримали 15 ухилянтів, які збиралися поза пунктами пропуску потрапити в Румунію. Двоє військовозобов’язаних чоловіків намагалися подолати кордон у камуфльованих штанях-«кікіморах».

Як розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 13 серпня, двох жителів Харківщини та Донеччини затримали за 50 метрів від кордону з Румунією.

«Мандрівники, на їх думку, добре підготувалися до пішої прогулянки, а щоб здаватися менш помітними серед лісових хащів, навіть придбали камуфльовані штани-“кікімори” та футболки. Проте їх розсекретив прикордонний наряд», – зазначили у ДПСУ.

Загалом за добу прикордонники відділення «Богдан» Мукачівського загону затримали 15 ухилянтів, серед яких були мешканці Донеччини та Прикарпаття. Вони проклали маршрут за допомогою онлайн карт і кілька днів йшли у напрямку кордону у капцях та без запасу продуктів і води.

На затриманих склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання державного кордону України.