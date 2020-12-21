Всього у грудні відбулося вісім пленарних засідань

У грудні 20 народних депутатів не були зареєстровані на жодному засіданні Верховної Ради, ще 11 депутатів відвідали лише одне або два засідання, 14 – були зареєстровані на трьох засіданнях. Участь в усіх засіданнях взяли половина парламентарів – 260 депутатів або 61%. Про це повідомили у Комітеті виборців України з посиланням на дані електронної реєстрації.

Серед фракцій і груп найвищі показники відвідування у фракції «Європейська солідарність» та «Слуга Народу». В середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 56,9% депутатів ЄС та 56,7% «слуг».

«Зокрема, серед депутатів ЄС всі засідання відвідали Влодимир Ар’єв, Володимир В’ятрович, Артур Герасимов, Олексій Гончаренко, Микола Княжицький та ін. Серед депутатів «Слуги Народу» на всіх засіданнях Ради були присутні Олександр Корнієнко, Дмитро Наталуха, Михайло Радуцький, Микола Тищенко, Дмитро Костюк, Галина Янченко та інші», – зазначили в КВУ.

Нижчі показники у фракції «Голос» та групи «Довіра» – в середньому на засідання ходили 56,3% депутатів цих політсил. Значно нижчі показники відвідування у депутатів групи «За майбутнє» – 38%.

Найнижчі показники зафіксували у депутатів «Опозиційної платформи – За життя» та ВО «Батьківщина». Лише третина депутатів цих фракцій були в середньому зареєстровані на засіданнях – 33,2% та 32,3% відповідно.

Всього у грудні відбулося вісім пленарних засідань.

Нагадаємо, Рада IX скликання розпочала роботу 29 серпня 2019 року і за рік у роботі так званого «турборежиму» ухвалила менше законів, ніж попередники.