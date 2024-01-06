Від пропозиції хабара прикордонниця відмовилась

У пункті пропуску «Грушів», що на Львівщині, прикордонники викрили чоловіка призовного віку, яки й у незаконний спосіб намагався перетнути українсько-польський кордон. Про це у суботу, 6 січня повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

36-річний житель Закарпатської області прямував до Польщі автобусом. Під час контролю громадянин повідомив інспектору Львівського прикордонного загону, що супроводжує свою племінницю, яка має групу інвалідності. Піч час вивчення документів прикордонники встановили, що підстав для виїзду за кордон в умовах дії правового режиму воєнного стану він не мав.

Щоб все ж таки домогтися свого та перетнути кордон, закарпатець запропонував прикордонному наряду гроші – 1000 євро. Від пропозиції хабара прикордонниця відмовилась та нагадала подорожньому про кримінальну відповідальність.

За цим фактом до Нацполіції скерували повідомлення про вчинення правопорушення за ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». 36-річного жителя Закарпаття передали правоохоронцям.