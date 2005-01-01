У Харкові через вибух гранати у квартирі загинув чоловік

У п’ятницю, 5 січня о 00:05 до Новобаварського відділу поліції надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що в одному з будинків на вул. Петра Свинаренко стався вибух. У квартирі, де проживало подружжя з трьома дітьми, загинув чоловік. Інші мешканці житла не постраждали. Про це інформує поліція Харківщини.

«На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво Новобаварського відділу поліції. За адресою поліцейські встановили, що в квартирі стався вибух гранати «РГД-5». В результаті події загинув 38-річний мешканець житла», - повідомляють у поліції.

За попередніми висновками фахівців вибухотехнічного управління харківської поліції, вибух стався через необережне поводження з боєприпасом.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.