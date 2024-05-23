У Хмельницькому через ремонт дороги тимчасово змінять рух тролейбусів
З 24 по 25 травня на перехресті проспект Миру – Старокостянтинівське шосе перекриють рух транспорту
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У Хмельницькому тимчасово змінять рух тролейбуси №3, №10 та №17
У п’ятницю, 24 травня, у Хмельницькому тимчасово змінять рух тролейбусів №3, №10 та №17. Це пов’язано з проведенням ремонтних робіт із відновлення дорожнього покриття на перехресті проспект Миру – Старокостянтинівське шосе, повідомляє міська рада.
За інформацією КП «Електротранс», з 21:00 24 травня по 5:00 25 травня тролейбуси курсуватимуть за наступними маршрутами:
- № 3 – за маршрутом №9;
- №10 – Камʼянецька – Степана Бандери – проспект Миру – Панаса Мирного – Озерна – Панаса Мирного – проспект Миру – Степана Бандери – вулиця Кам’янецька – вулиця Подільська, далі згідно маршруту;
- №17 – Кам’янецька – Староміська – Кам’янецька, далі згідно маршруту.
«Автобусні маршрути працюватимуть у звичному режимі руху, з можливим відхиленням від затверджених графіків», – додали у Хмельницькій міській раді.
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