У Хмельницькому тимчасово змінять рух тролейбуси №3, №10 та №17

У п’ятницю, 24 травня, у Хмельницькому тимчасово змінять рух тролейбусів №3, №10 та №17. Це пов’язано з проведенням ремонтних робіт із відновлення дорожнього покриття на перехресті проспект Миру – Старокостянтинівське шосе, повідомляє міська рада.

За інформацією КП «Електротранс», з 21:00 24 травня по 5:00 25 травня тролейбуси курсуватимуть за наступними маршрутами:

№ 3 – за маршрутом №9;

№10 – Камʼянецька – Степана Бандери – проспект Миру – Панаса Мирного – Озерна – Панаса Мирного – проспект Миру – Степана Бандери – вулиця Кам’янецька – вулиця Подільська, далі згідно маршруту;

№17 – Кам’янецька – Староміська – Кам’янецька, далі згідно маршруту.

«Автобусні маршрути працюватимуть у звичному режимі руху, з можливим відхиленням від затверджених графіків», – додали у Хмельницькій міській раді.