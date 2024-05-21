Автобуси будуть з кондиціонерами, валідаторами та пандусами

До серпня 2024 року Чернівці отримають 5 нових автобусів за понад 20,5 млн грн. Тендер на закупівлю нового транспорту виграло ПрАТ «Isuzu Ataman Україна». Це підприємство було єдиним, яке запропонувало свої товари. Після завершення аукціону комунальне підприємство «Чернівецьке тролейбусне управління» підписало договір про доставку автобусів.

Тендер на закупівлю п’ять нових автобусів відбувся 15 березня. На торги подалося лише одне підприємство – ПрАТ «Isuzu Ataman Україна». Згідно з результатами його визнали переможцем і підписали з ним договір на постачання нових автобусів.

Згідно з тендерною документацією підприємство повинно до серпня, але не пізніше ніж 31 грудня 2024 року поставити п’ять нових низькопідлогових автобусів. Вартість транспорту понад 20,5 млн грн. Автобуси мають бути з кондиціонерами, валідаторами та пандусами.

В тендері зазначалося також, що це мають бути автобуси марки Ataman A092H6 або іншої марки зі схожими характеристиками. Транспорт має мати є не менше 18 сидінь та загалом зможуть їздити щонайменше 60 пасажирів. Окрім того, на автобуси також є гарантія не менш ніж на 2 роки.