Раніше Олександр Фурман працював у Кам'янець-Подільському центрі комплектування

У Хмельницькому міському центрі комплектування та соціальної підтримки [колишній військкомат] призначили нового керівника. Ним став 31-річний майор Олександр Фурман. Причини звільнення попереднього керівника, Вадима Жураковського, наразі невідомі.

Як повідомили у Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування, 31-річний Олександр Фурман народився у селі Калиня Кам'янець-Подільського району. У 2013 році закінчив Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного за спеціальністю «Управління діями підрозділів інженерних військ».

У 2014-2016 роках чоловік проходив службу на посаді помічника командира аеромобільного десантного батальйону. В 2016-2018 роках був командиром інженерно-технічної роти групи інженерного забезпечення. До призначення очільником Хмельницького ОМТЦК та СП, з 2019 року служив на посаді начальника мобілізаційного відділення Кам’янець-Подільського районного центру комплектування.

Олександр Фурман також є учасником російсько-української війни. Має 12 ротацій в зону проведення АТО-ООС, нагороджений у 2015 році орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.