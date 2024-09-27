СБУ та поліція затримали студента під час отримання авансу

Правоохоронці затримали 19-річного студента одного з хмельницьких університетів, який організував схему ухилення від мобілізації. За скоєне йому загрожує до девʼяти років увʼязнення. Про це повідомили 27 вересня в СБУ.

За даними слідства, 19-річний житель Хмельницького опублікував у Telegram оголошення з пропозицією допомоги чоловікам уникнути мобілізації. Він зазначив, що має має знайомих в обласному терцентрі комплектування та соціальної підтримки, які можуть оформити документи про непридатність до військової служби. Це мало б стати підставою для перешкодного виїзду його клієнтів за кордон.

На оголошення відгукнувся чоловік призовного віку, якому підозрюваний пообіцяв підготувати усю необхідну документацію за 25 тис. доларів винагороди.

«Правоохоронці затримали організатора оборудки під час отримання завдатку від місцевого жителя у розмірі 15 тис. доларів», – зазначають в СБУ.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди) ККУ. Хмельничанину загрожує до дев'яти років ув'язнення.