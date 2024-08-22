У Хмельницькому запрацює сучасна ДНК-лабораторія для ідентифікації загиблих і зниклих безвісти військових. На її облаштування з бюджету громади виділять 1 млн грн. Відповідний проєкт рішення депутати підтримали на черговій сесії 21 серпня, повідомили ZAXID.NET у пресслужбі міської ради.

Обладнати лабораторію планують на базі науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України у Хмельницькому. Там зможуть проводити ідентифікацію загиблих або зниклих безвісти військових. Як зазначають у міськраді, декотрі рідні військових здали ДНК-зразки понад два роки тому, втім через великі черги до лабораторій ідентифікація тіл полеглих бійців відбувається лише зараз.

«Створення сучасної ДНК-лабораторії буде відбуватися за рахунок державного, обласного та міського співфінансування. Плануємо усе зробити до кінця цього року. Це значно пришвидшить проведення ДНК-тестів, тому що багато родин загиблих і зниклих на війні стоять у чергах на такі аналізи у Дніпрі, Вінниці, Києві», — зазначив міський голова Олександр Симчишин.

Додамо, що станом на сьогодні знайти зниклих безвісти можна за допомогою ДНК-експертизи. Зразки для дослідження відбираються лише у батьків або дітей військовослужбовців.