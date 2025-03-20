19 об’єктів «Експоцентру» мають статус історико-культурних пам’яток України

Національний комплекс «Експоцентр України» оголосив конкурс на дослідження історії та концепції ВДНГ як радянського ідеологічного простору, щоб створити Музей монументальної пропаганди. Про це у четвер, 20 березня, повідомили на сайті ВДНГ.

«До участі запрошуються експерти з досвідом роботи з культурною спадщиною, а також дослідники, які реалізовували візуальні та аналітичні проєкти, присвячені культурі та мистецтву СРСР. Вони надаватимуть професійні рекомендації щодо переосмислення комплексу в межах процесів декомунізації та деколонізації, що допоможе сформувати концепцію майбутнього музею», – йдеться у повідомленні.

Ідея створення музею виникла ще 2016 року. В установі пояснили, що з 2014 року в Україні триває декомунізація, а з 2022 року активно розгортається процес деколонізації. Водночас 19 об’єктів «Експоцентру» мають статус історико-культурних пам’яток України. Тому у ВДНГ вважають, що у дослідження радянської історії та створення музею допоможе зберегти комплекс і переосмислити його.

«Радянська історія комплексу закладена в його архітектурі: павільйони, споруди й символіка вже є частиною майбутньої експозиції. Ці пам’ятки не зазнали змін за радянського періоду – вони з початку створювалися саме такими», – додають у повідомленні.

Детальніше про ВДНГ

Виставковий центр відкрили у 1958 році для показу досягнень радянської економіки, науки й культури. Займає приблизно 287 га території та нараховує понад 150 будівель і споруд. Він є одним з 5 найбільших виставкових центрів світу. На сайті установи зазначають, що з 2016 року ВДНГ переживає суттєві зміни, поступово перетворюючись на Національний культурно-просвітницький парк.

Саме тут вперше в Україні створили музей науки, урбан-парк, сезонний парк «Зимова країна на ВДНГ», сучасний центр адопції тварин «Patron Pet Center», парк гойдалок, музей гітар, приватний РАЦС з унікальним простором для весільних церемоній. На ВДНГ є також один з найбільших мотузкових парків країни, кілька концертних залів, відкритий басейн, дві школи базової освіти, школа танців, школа верхової їзди, коворкінг, рекреаційні зони, ресторани та кафе.

Нагадаємо, у березні в Україні створили перший інтерактивний музей математики «Кубоїд» – він розташований у Києві. Основною метою музею є зацікавити українських учнів та змінити підходи до викладання математики через інноваційні методики навчання та популяризацію STEM-дисциплін.