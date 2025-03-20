У Києві на території ВДНГ хочуть створити музей радянської пропаганди
Уже оголосили конкурс на дослідження історії та концепції ВДНГ як радянського ідеологічного простору
Національний комплекс «Експоцентр України» оголосив конкурс на дослідження історії та концепції ВДНГ як радянського ідеологічного простору, щоб створити Музей монументальної пропаганди. Про це у четвер, 20 березня, повідомили на сайті ВДНГ.
«До участі запрошуються експерти з досвідом роботи з культурною спадщиною, а також дослідники, які реалізовували візуальні та аналітичні проєкти, присвячені культурі та мистецтву СРСР. Вони надаватимуть професійні рекомендації щодо переосмислення комплексу в межах процесів декомунізації та деколонізації, що допоможе сформувати концепцію майбутнього музею», – йдеться у повідомленні.
Ідея створення музею виникла ще 2016 року. В установі пояснили, що з 2014 року в Україні триває декомунізація, а з 2022 року активно розгортається процес деколонізації. Водночас 19 об’єктів «Експоцентру» мають статус історико-культурних пам’яток України. Тому у ВДНГ вважають, що у дослідження радянської історії та створення музею допоможе зберегти комплекс і переосмислити його.
«Радянська історія комплексу закладена в його архітектурі: павільйони, споруди й символіка вже є частиною майбутньої експозиції. Ці пам’ятки не зазнали змін за радянського періоду – вони з початку створювалися саме такими», – додають у повідомленні.
Детальніше про ВДНГ
Виставковий центр відкрили у 1958 році для показу досягнень радянської економіки, науки й культури. Займає приблизно 287 га території та нараховує понад 150 будівель і споруд. Він є одним з 5 найбільших виставкових центрів світу. На сайті установи зазначають, що з 2016 року ВДНГ переживає суттєві зміни, поступово перетворюючись на Національний культурно-просвітницький парк.
Саме тут вперше в Україні створили музей науки, урбан-парк, сезонний парк «Зимова країна на ВДНГ», сучасний центр адопції тварин «Patron Pet Center», парк гойдалок, музей гітар, приватний РАЦС з унікальним простором для весільних церемоній. На ВДНГ є також один з найбільших мотузкових парків країни, кілька концертних залів, відкритий басейн, дві школи базової освіти, школа танців, школа верхової їзди, коворкінг, рекреаційні зони, ресторани та кафе.
Нагадаємо, у березні в Україні створили перший інтерактивний музей математики «Кубоїд» – він розташований у Києві. Основною метою музею є зацікавити українських учнів та змінити підходи до викладання математики через інноваційні методики навчання та популяризацію STEM-дисциплін.