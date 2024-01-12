Загиблій дівчині 15 років, вона навчалася в 11 класі місцевої школи

У п’ятницю, 12 січня, у місті Коломия Івано-Франківської області з вікна дев’ятого поверху випала 15 річна дівчина. Від отриманих травм вона загинула.

Як повідомили ZAXID.NET в Головному управлінні поліції Івано-Франківської області, трагедія сталася в обід.

«Повідомлення з Коломиї надійшло в 11:35. На місце оперативно прибули правоохоронці, які встановили, що неповнолітня дівчина випала з вікна дев’ятого поверху», – інформують у поліції.

За попередньою інформацією, загиблій дівчині 15 років, вона навчалася в 11 класі місцевої школи. На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група.