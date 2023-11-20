З численними травмами жінку госпіталізовано до реанімації міської лікарні

З багатоповерхівки на вулиці Можайського в Ужгороді випала молода жінка. З численними травмами її госпіталізовано до реанімації міської лікарні. На місці пригоди працюють правоохоронці.

Як повідомила ZAXID.NET речниця поліції Закарпатської області Анна Дан, подія сталася вранці 20 листопада.

«Мешканці вулиці викликали “швидку”, потерпілу доставили до Ужгородської центральної міської клінічної лікарні», – зазначила Анна Дан.

За словами заступника директора УЦМКЛ Івана Кураха, стан потерпілої – середньої важкості.

«У жінки 1992 року народження три переломи поперекового хребта, вивихи гомілковостопного суглобу та забої. З нею працюють лікарі реанімаційного відділення», – повідомив Іван Курах ZAXID.NET.

Всі обставини наразі з’ясовують правоохоронці.