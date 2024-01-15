Подія у Коломиї сталася 14 січня, о 10:35

У неділю, 14 січня, у місті Коломия Івано-Франківської області з вікна п’ятого поверху випала 31-річна місцева жителька. Від отриманих травм вона померла у лікарні.

Як повідомили ZAXID.NET у поліції Івано-Франківської області 15 січня, повідомлення про нещасний випадок у Коломиї надійшло о 10:35.

«З власної необережності жінка випала з вікна своєї кімнати на п’ятому поверсі, отримала численні травми і була госпіталізована. У лікарні вона померла. Для більш детального вивчення причин смерті тіло направлене у морг», – інформують у поліції.

Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за статтею 115 ККУ з поміткою «нещасний випадок». Всі обставини події встановлюють слідчі.