Автомобіль наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині

У Комарно на Львівщині внаслідок наїзду автомобіля Dacia загинув пішохід. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько півночі у ніч із неділі на понеділок, 17 січня. За інформацією поліції, автомобіль Dacia Logan наїхав пішохода, який лежав на проїжджій частині дороги. Від отриманих травм 31-річний чоловік загинув на місці події.

У департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА повідомили, що автомобілем керував 40-річний мешканець с. Чуловичі (Великолюбінська ТГ) Львівського району.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Триває досудове розслідування, поліція встановлює обставини події.

Обставини події встановлює поліція.