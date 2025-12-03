Основна будівля санаторію «Жовтень» у Конча-Заспі

На території санаторію «Жовтень» у Конча-Заспі ввечері 3 грудня сталася збройна сутичка між представниками Головного управління розвідки МОУ та військовослужбовцями військової частини А4005. Про це повідомляють поінформовані джерела «Української правди» у поліції, Генштабі та ГУР.

За даними УП, представники ГУР увірвалися на територію санаторію, «вибивши ворота та поламавши паркан, здійснюючи стрільбу із вогнепальної зброї у повітря та землю, взяли в полон 10 військовослужбовців в/ч А4005, нанісши суттєві травми». Пізніше полонених відпустили, а бійці ГУР забарикадувалися на території.

Поруч із санаторієм перебувають співробітники Нацполіції, ВСП, військовий комендант Київської області та представники керівництва КОВА. УП пише, що бійці ГУР відмовилися впускати на територію поліцію і військових. До процесу долучився підрозділ ДБР, який накладав арешт на санкційне майно.

Інший співрозмовник для УП зазначив, що ВСП заявило про право оренди території в обох сторін конфлікту, а звернень щодо інциденту не надходило. Вирішенням ситуації займається Центральне управління ВСП. На місце також прибув заступник головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

У ГУР запевняють, що їхні військовослужбовці перебувають на території на законних підставах. За їхньою інформацією, власник земельної ділянки уклав прямі договори з однією з військових частин ГУР на час воєнного стану, і ці угоди не потребують додаткових погоджень. «У представників інших формувань документи анульовані військовою адміністрацією», — заявили у ГУР. Там також наголосили, що передали всі документи поліції, ВСП Києва та військовій адміністрації.

УП наголошує, що, ймовірно, власник цієї земельної ділянки, з яким ГУР уклало угоду, компанія з орбіти бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Грановського, які хочуть забудувати територію санаторію.

Відомо, що частина території санаторію використовується військовою частиною А4005 згідно з бойовим розпорядженням командувача Сухопутних військ і має погодження КМВА та директора санаторію. Будівлі опечатані та недоступні.

Джерела УП повідомили, що це не перша спроба представників ГУР за останній місяць зайти на територію з вимогою звільнити об’єкт.

У 2020 році суд арештував санаторій, а у 2022 році ДБР повідомило про повернення обʼєкта у держвласність. Санаторій передали в управління АРМА та оцінили у 60,7 млн грн, але конкурс на нового управителя так і не провели.

У 2022 році «ДТЕК Київські електромережі» та «Київгазтрейд» ініціювали банкрутство ТОВ «Клінічний санаторій “Жовтень”» через борг у 5 млн грн, тож майно можуть передати кредиторам.

Частина земель санаторію та нерухомості перейшла до компанії, пов’язаної з бізнесменом Борисом Кауфманом. Він може отримати й решту території та готується отримати дозвіл Київради на її забудову.