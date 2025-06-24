В районному місті Кременець, що на Тернопільщині, сьогодні, 24 червня, поруч з дитячим майданчиком чоловік тричі вистрілив в безпритульну собаку. Тварина загинула на місці.

Інцидент трапився біля будинку на вулиці Київській неподалік дитячого майданчика. Про це повідомили місцеві зоозахисники, зокрема кременецька волонтерка Інна Фурманюк. Відео та фото загиблої тварини жінка оприлюднила у фейсбук.

Коли зоозахисники приїхали на місце, то поруч перебувала група чоловіків, які розпивали спиртне. Один із них зізнався, що вистрелив у тварину, бо вона, за його словами, «гавкала та вкусила його». До будинку викликали наряд поліції.

«Ми написали заяву до поліції. Застрелену собаку забрали на експертизу до Тернополя. Сподіваємось, що тіло доїде, і буде проведено повноцінне розслідування», – зазначила зоозахисниця.

В поліції Тернопільщини повідомили ZAXID.NET, що працівники районного відділу поліції Кременця справді виїздили на виклик щодо жорстокого поводження з тваринами. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту. Окрім того, поліцейські встановлюють, чи був дозвіл на зброю в чоловіка, який попередньо сказав, що це він стріляв в тварину.