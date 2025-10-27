Леонід Пшенічнов понад 40 років присвятив дослідженню морської флори та фауни Антарктики

У тимчасово окупованому Криму заарештували 70-річного українського біолога Леоніда Пшенічнова. Його звинуватили у нібито зраді через підтримку обмежень на вилов антарктичного криля. Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

«У тимчасово окупованому Криму росіяни затримали та звинуватили в державній зраді українського морського біолога Леоніда Пшеничнова. Так він став першим в історії політв'язнем Антарктики, адже протистояв хижацькій позиції Росії щодо Південного океану», – йдеться у повідомленні.

Пшенічнова затримали, коли він готувався вирушити до Австралії на міжнародну конференцію з охорони антарктичних морських ресурсів. На заході мали обговорити пропозицію України щодо обмеження промислового вилову криля.

Російські силовики звинувачують ученого у підриві економічних інтересів Росії, адже його наукова діяльність нібито сприяла обмеженню рибальства.

Леонід Пшенічнов понад 40 років присвятив дослідженню морської флори та фауни Антарктики. Він багато років працював у Південному науково-дослідному інституті морського рибного господарства та океанографії в Керчі. 2015 року перейшов до Інституту рибного господарства та екології моря у Бердянську, а пізніше – до Інституту рибного господарства, екології моря та океанографії в Києві. Біолог продовжував жити в Криму з українським паспортом, бо не мав змоги залишити родину.

Пшенічнов ще з 1996 року представляє Україну в Комісії з охорони морських живих ресурсів Антарктики. Ця організація, зокрема, затверджує квоти на вилов антарктичного крилю та промислових видів риб, а також розробляє заходи із захисту живих морських ресурсів Антарктики.

Пшеничнов активно працював у комісії, став одним з авторів обґрунтування української ініціативи зі створення нового морського охоронюваного району поблизу Антарктичного півострова. Однак, цю ініціативу роками блокують Китай та Росія.

Міністерство закордонних справ України засудило незаконне ув’язнення науковця.

«Справжня мета цих абсурдних звинувачень та політично мотивованого переслідування – залякування українських науковців. Безпрецедентне переслідування українського вченого-біолога та дослідника Антарктики завдає прямої шкоди науковому потенціалу України у сфері діяльності Комісії з питань збереження морських живих ресурсів Антарктики», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, наприкінці березня в окупованому Криму росіяни заарештували чотирьох членів одної родини, які є уродженцями Львова. Їх помістили в СІЗО Сімферополя та звинуватили в державній зраді.