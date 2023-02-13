В одному з торговельних центрів у Кропивницькому місцеву жительку Надію Паливоду продавчиня відмовилась обслуговувати українською мовою. Коли та згадала про мовний закон, продавчиня сказала, що це «нацизм». Працівницю вже звільнили, повідомило в понеділок, 13 лютого, «Суспільне».

За словами клієнтки, продавчиня спілкувалась із нею російською мовою. Коли клієнтка зрозуміла, що продавчиня не переходить у спілкуванні з нею на українську, то запитала її про це, згадавши про мовний закон.

У відповідь на це продавчиня сказала, що нічого не відповідатиме на це запитання, назвавши мову спілкування на роботі її «особистою справою».

Коли клієнтка сказала, що мовний закон зобов'язує працівників у громадських місцях і у сфері торгівлі спілкуватися українською, продавчиня сказала, що це «нацизм».

Надія Паливода поскаржилася на дії продавчині адміністратору магазину. Там відповіли, що така поведінка є неприйнятною для їхнього персоналу, тож працівницю звільнили.

Нагадаємо, з 16 січня 2020 року вся сфера обслуговування мала перейти на українську мову. У випадку, якщо співробітники сфери обслуговування відмовляються обслуговувати клієнта українською мовою, існує певний порядок дій.

Перш за все мовний омбудсмен Тарас Кремінь порадив спробувати владнати ситуацію на місці та попросити працівника обслуговувати вас державною мовою, а у разі відмови, звернутись до керівництва закладу або на «гарячу лінію» закладу: ресторану, торговельної мережі, АЗС, аптеки тощо. Також можна скаржитися мовному омбудсмену.