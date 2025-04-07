Ухилянти потрапили у снігову бурю

Прикордонники відділення «Богдан» Мукачівського загону разом з рятувальниками знайшли двох чоловіків, які 8 діб блукали в Карпатах. Мешканців Хмельниччини та Запоріжжя доставили в лікарню з обмороженнями.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 7 квітня, 28-річний житель Шепетівки та 30-річний мешканець села Новоселівка зізналися, що хотіли незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Щоб уникнути перевірок на контрольних постах, вони розпочали маршрут із села Ворохта Івано-Франківської області.

«Протягом восьми діб чоловіки блукали Карпатами, поки не потрапили у снігову бурю. Усвідомивши, що далі рухатися не зможуть, звернулися по допомогу. За допомогою БпЛА, за 15 км від кордону вдалося виявити намет із заблукалими», – зазначили в ДПСУ.

Пошукова операція тривала з вечора неділі, 6 квітня, до 4:30 ранку понеділка. Чоловіків з обмороженням І ступеня госпіталізували.