Затриманими виявилися жителі Харківської, Дніпропетровської на Херсонської областей

Спецпризначенці Мукачівського прикордонного загону затримали трьох ухилянтів, одягнених у камуфляж. Чоловіки розповіли, що видавали себе за прикордонників, щоб незаконно перетнути українсько-румунський кордон.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ 24 березня, рух невідомих у бік Румунії зафіксували прилади прихованого спостереження на ділянці інспекторів прикордонної служби «Богдан».

«Група реагування негайно вибула на затримання порушників. Ними виявилися жителі Харківської, Дніпропетровської на Херсонської областей. Усі троє були одягнені у камуфльований одяг. Зі слів затриманих, видаючи себе за військових, вони сподівалися ввести в оману прикордонні наряди», – зазначили в ДПСУ.

Затриманих доставили до прикордонного підрозділу і склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу передали до суду.