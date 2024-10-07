Дослідники працювали на Лисівці влітку 2024 року

Львівські археологи дослідили найдавніше укріплене поселення доби енеоліту IV тис. до н.е. біля Винників. Серед знахідок виявили багато фрагментів посуду, вироби з кременю і каменю, а також рештки кісток тварин. Цінними знахідками є прототип музичного інструмента і зооморфна скульптурка-чаша у вигляді бичка.

Як повідомили 7 жовтня в департаменті архітектури і містобудування ЛОВА, поселення представників культури лійчастого посуду досліджували на горі Лисівка неподалік міста Винники. Люди, що мешкали у цьому місці 5500 років тому, відносяться до доби енеоліту. Щоб вивчити це давнє поселення, вчені заклали два розкопи загальною площею 140 м2.

Знахідка доби енеоліту

Дослідники виявили так звану «глинянку» – місце, з якого вибирали глину для виготовлення посуду, обмазування стін будинків та інших потреб. Керівник експедиції, старший науковий співробітник відділу археології Інституту українознавства ім. Крип’якевича Андрій Гавінський зазначив, що віднайдений об’єкт є незвичним. Давні мешканці Лисівки потребували великої кількості сировини, вони видобували глину не скраю поселення, як зазвичай, а посередині, де мала бути вільна громадська площа. Таким чином вони змінили традиційну планувальну структуру селища.

Розкоп, в якому виявили глинянку

«Це великий котлован з нерівними контурами та дном глибиною 40-50 см. Його розкрили не повністю, зафіксували лише північну частину, яка в межах розкопу мала розміри 5×12 м. Подібні кар’єри на поселеннях культури лійчастого посуду практично не трапляються, вважається, що такі виробничі осередки закладалися поза межами селищ. Проте наші дослідження показали, що в окремих обставинах може бути по-іншому», – пояснює Андрій Гавінський.

Цей глиняний котлован був заповнений різними предметами, жителі селища використовували його як смітник. Сучасні дослідники виявили в ямі уламки битого посуду – кілька тисяч фрагментів, вироби з кременю і каменю, рештки кісток тварин.

Уламок кераміки посуду культури лійчастого посуду

Найціннішою знахідкою керівник експедиції називає мініатюрну фігурку бичка і брязкальце яйцеподібної форми. Зооморфна скульптура бичка з глини є першою віднайденою пластикою в середовищі культури лійчастого посуду. Вчені її пов’язують із впливами сусідньої трипільської культури.

Це фігурка-чаша, яка мала заглиблення. В неї щось наливали для пиття або ритуалів, можливо, використовували як мінікадило. У попередні роки науковці виявили на Лисівці елемент посуду, яким з маку виготовляли опіум.

Глиняний бичок-чаша

Ще одна цікава знахідка – яйцеподібне глиняне брязкальце з двома глиняними кульками всередині. Яйце вважалося символом життя у всіх культурах. Його могли використовувати для ритуальних дій, відлякування злих духів чи забавляння дітей. Це прототип музичного інструмента, який видавав звуки певної тональності.

«Таких брязкалець виявили більше з часу княжої доби. З трипільської – до 10 штук на всій території. Брязкалець доби енеоліту у всій Європі виявили вкрай мало. У Польщі – заледве три-чотири, – розповідає ZAXID.NET Андрій Гавінський. – А на теренах України це перша знахідка культури лійчастого посуду».

Глиняне брязкальце

Це поселення доби енеоліту у Винниках датується 3500-3300 до н.е., є одним із основних для вивчення культури лійчастого посуду на теренах України та Польщі. Це було одним з центральних поселень цієї культури у верхів’ї західного Бугу. Поселення було оборонним, є сліди рову і частоколу, воно має багатий культурний шар. Його вивчення дасть уявлення про побут тогочасних людей, господарську, духовну сферу життя, фортифікаційні укріплення та контакти з представниками трипільської культури, поселення яких також знайшли неподалік – на сусідній горі Жупан. Втім, тутешні трипільці жили в цій місцевості пізніше за представників культури лійчастого посуду, вони не перетинались. Представники культури лійчастого посуду вирощували рослини: на згарищах спалених лісів сіяли зерна. Також займалися тваринництвом – багато кісток великої рогатої худоби.

Фото археологічної експедиції