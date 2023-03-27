Р івень сп'яніння перевищував норму щонайменше в 25 разів

У Луцьку патрульні виявили водія з 25-кратним перевищенням допустимої норми алкоголю. Це максимальний показник, який може показати драгер. З'ясувалось, що чоловік підвозив свого нетверезого товариша після того, як вони разом вживали алкоголь. Патрульні склали протоколи на обох чоловіків: на водія – за нетверезе водіння, а на власника авто – за те, що той передав керування п'яній людині. Їм загрожує по 17 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, повідомлення про п'яного водія Chevrolet Camaro поліцейські отримали у неділю, 26 березня. Невдовзі інспектори розшукали автомобіль.

«Він розповів, що разом зі знайомим вживав алкогольні напої в одному із закладів харчування й не має посвідчення водія відповідної категорії на право керування. Також на пасажирському сидінні перебував ще один громадянин, який виявився власником транспортного засобу та передав керування автомобілем керманичу у стані сп’яніння», – повідомляють у поліції.

На водія склали адмінпротокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння), яка передбачає 17 тис. грн штрафу. Також склали матеріали за ч.1 ст. 126 КУпАП (водіння без посвідчення).

На власника авто склали протоколи за ч.1 ст. 130 КУпАП (передача керування автомобілем п'яній особі), яка також передбачає 17 тис. грн штрафу, і за ч.2 ст. 126 КУпАП (передача керування автомобілем людині, яка не має посвідчення).