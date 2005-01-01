У Львівській дитячій лікарні презентували операційну, відремонтовану за гроші меценатів

На роботи та омеблювання благодійники скерували 700 тисяч гривень

СуспільствоЮлія Девда, сьогодні, 18:24 3200

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2 квітня у Львівській дитячій лікарні презентували капітально відремонтовану операційну. Лад у приміщенні, де дітям, які мають захворювання черевної порожнини, проводять невідкладні операції, навели завдяки грошовій допомозі благодійників. Ще кошти від меценатів скерували на облаштування ординаторської та сестринської кімнат, а також службових приміщень і коридору.

«Тепер наші медики працюватимуть у комфортних умовах. А ось тут, в операційній, встановили кондиціонер, не так гаряче», ‒ каже завідувач безліжкового анестезіологічного відділення Володимир Релін.

Ремонт операційної, а також сестринської та ординаторської кімнат обійшовся у 700 тисяч гривень.

«За ці кошти ми встановили підвісні стелі, кондиціонер, замінили вікна і двері на металопластикові, а ще провели комунікації», ‒ розповів президент будівельної корпорації «Ріел» Ростислав Мельник.

Зараз такі ж ремонтні роботи розпочали у ще одній операційній лікарні. На них витратять приблизно стільки ж благодійних коштів, а місто скерує 3 мільйони гривень на обладнання.

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