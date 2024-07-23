Туристичний газовий пальник вибухнув під час приготування їжі

У вівторок, 23 липня, у квартирі багатоповерхівки на вул. Науковій у Львові під час приготування їжі вибухнув туристичний газовий пальник. У результаті постраждала 75-річна жінка.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, інцидент стався близько 10:00 ранку в одній з квартир на п'ятому поверсі 14-поверхового житлового будинку на вул. Науковій. У час вимкнення світла власниця квартири вирішила приготувати їжу на туристичному газовому пальнику, тоді і стався вибух. Внаслідок події 75-річна жінка отримала опіки обличчя та рук. Рятувальники надали домедичну допомогу постраждалій. Від госпіталізації жінка відмовилась.

Львів’янка готувала їжу на газовому пальнику, який вибухнув

Рятувальники Львівщини вкотре застерігають дотримуватись рекомендацій при використанні туристичних пальників та газових балонів до них. Їхній вибух можуть спричинити:

використання біля легкозаймистих предметів;

зберігання балону на балконі: від різкого перепаду температур він може вибухнути;

порушення герметичності балону або його неправильне приєднання до пальника;

тривале використання пальника та надто великий посуд. Оптимальний розмір посуду для пальника — на одну порцію;

несертифіковані пальники та балони поганої якості.

Рятувальники нагадують, що газовий туристичний пальник має використовуватися лише на відкритому повітрі, не рекомендують його використання вдома.