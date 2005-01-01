У Львівській області виявили підпільну мережу автозаправок

СуспільствоНазарій Тузяк, 21 березня73143

До теми

У Львівській області виявили підпільну мережу автозаправок
фото ДФС
Під час обшуків по цій справі правоохоронці вилучили 70 тис. л пального

Працівники податкової міліції ДФС у Львівській області разом із СБУ ліквідували підпільну мережу автозаправок, що діяли у Львові та на території області. Як повідомила ввечері 21 березня прес-служба ДФС, наразі проведено обшуки у приміщеннях 10 АЗС, що входили до цієї мережі.

«Проведено 16 обшуків за місцями проживання фігурантів, в їх автомобілях та на 10 АЗС. За результатами обшуків вилучено чорнові записи, фінансово-господарські документи, понад 70 тис. літрів пального, талони на пальне орієнтовною вартістю 2,6 млн. грн., готівкові кошти в українській та іноземній валюті на загальну суму 160 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні ДФС.

У ДФС також уточнили, що нелегальну мережу заправок виявили під час розслідування справи про заволодіння чужим майном, а також створення фіктивних підприємств.

Водночас правоохоронці наразі не називають конкретних місць, в яких діяли АЗС цієї мережі.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

«ОККО» планує збудувати у Львові першу АЗС без операторів і касирів ZAXID.NET
На АЗС в Києві сталася масова бійка через чергу ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук