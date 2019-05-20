У Львові поліцейські затримали 33-річного азербайджанця за пограбування перехожого

Правоохоронці Львова затримали зловмисника, який 21 квітня побив та пограбував 20-річного волинянина. Ним виявився 33-річний іноземець. Про це у понеділок, 20 травня, повідомила прес-служба Нацполіції Львівщини.

Відомо, що 21 квітня у Шевченківський відділ поліції Львова звернувся за допомогою 20-річний житель Волинської області, який повідомив, що його пограбували. Інцидент трапився вночі, близько 01:00, на перехресті вулиць Базарна-Крехівська.

Зловмисник напав на постраждалого, побив і викрав у нього мобільний телефон, планшет, гроші та коштовності на суму 8660 грн. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження.

Згодом поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 33-річний іноземець. Поліція не розголошує національності зловмисника, але з власних джерел ZAXID.NET вдалось дізнатись, що це азербайджанець.

Ухвалою суду йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі терміном від чотирьох до шести років.