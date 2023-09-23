Тролейбус №33 на кілька годин змінить маршрут

Через витік води на перехресті вулиць Грінченка-Творча тролейбус №33 тимчасово змінить маршрут. Він курсуватиме за маршрутом площа Івана Підкови – вул. Варшавська. У прес-службі Львівської міської ради у суботу, 23 вересня, повідомляють, що ремонтні роботи завершать сьогодні до 17:00 год.

«Працівники "Львівводоканалу" ліквідовують аварійну ситуацію на магістральному водогоні діаметром 600 мм на перехресті вулиць Грінченка-Творча. Зупинки водопостачання при цьому не було. Аварійно-відновлювальні роботи на водогоні припинять орієнтовно до 17 години. Мешканців просять вибачити за тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні прес-служби ЛМР.

Зазначимо, що «Львіводоканал» закликає мешканців міста повідомляти про витоки води. Це можна зробити зателефонувавши на «гарячі лінії» підприємства: (032) 240 11 40, 0 800 40 1551, (067) 310 09 49, 15-51.