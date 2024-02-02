Чиновник незаконно перереєстрував квартиру, яка була у власності Львівської міськради

У Львові поліцейські повідомили державному реєстратору про підозру у незаконному заволодінні квартирою. Бюджет міста зазнав збитків на 1,2 млн грн. У прес-службі поліції Львівської області у п'ятницю, 2 лютого, розповіли, що зловмиснику загрожує вісім років в'язниці та конфіскація майна.

«У 2020 році чиновник вніс несанкціоновані зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та надалі, використовуючи підроблені документи, безпідставно зареєстрував за фізичною особою право власності на квартиру, яка насправді перебувала у комунальній власності Львівської міської ради», – повідомляють у поліції.

Чиновника викрили кіберполіцейські разом зі слідчими. Він отримав підозру у зловживанні повноваженнями та несанкціонованих діях з інформацією (ч. 3 ст. 365-2 та ч. 3 ст. 362 ККУ). Державному реєстратору загрожує до восьми років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскація майна. Наразі триває досудове розслідування.