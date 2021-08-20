За даними слідства, колишня працівниця ДАБІ Львівщини спільно з керівництвом ДАБІ організувала схему отримання хабарів

СБУ затримала колишню працівницю ДАБІ Львівщини, яка вимагала та отримала 24 тис. доларів хабара від забудовників. За ці гроші ДАБІ мала видати дозвіл на початок будівельних робіт.

Як повідомляє СБУ Львівщини, колишня працівниця ДАБІ Львівщини спільно з керівництвом ДАБІ організувала схему отримання хабарів. Жінка виступала посередником у вирішенні питання про надання дозволу про початок виконання будівельних робіт. За видачу дозволу вона вимагала майже 24 тис. доларів.

Екс-працівницю ДАБІ затримали у Львові після отримання частини хабара – 20 тис. доларів

За даними Офісу генпрокурора, майже 24 тис. доларів хабар екс-працівниця ДАБІ Львівщини отримала від представників двох забудовників. Її затримали у Львові після отримання частини хабара – 20 тис. доларів.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність посадовців ДАБІ Львівщини до викритої корупційної схеми.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.

Нагадаємо, що залежно від класу споруди дозволи на будівництво видає інспекція державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК), або Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ). ДАБК підпорядковується міській раді, а ДАБІ – державі.